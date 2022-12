José Bono, expresidente del Congreso, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' de la polémica por los halagos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Susana Díaz y de la reunión que tuvieron con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.



Según ha dicho Bono, ha tenido otras reuniones de las que se arrepiente, como encuentros con "Rato o Pujol" y ha detallado que Zapatero le dijo que le apetecía conocer a Pablo Iglesias, por lo que organizó un encuentro en su casa, reunión que en todo momento "fue con intención personal".



En este sentido, el también exministro socialista, ha apuntado que no es el más adecuado para negociar con Podemos porque no comparte sus ideas, pero sí es "adecuado para hablar con ellos" y que es "respetuoso" con lo que "Podemos significa".



No obstante, Bono ha dejado patente que "le corresponde al socialismo ocuparse de la socialdemocracia y no a Podemos", al mismo tiempo en el que ha insistido en que "el PSOE no puede perder sus referencias" y en que él seguirá defendiendo "la centralidad".



Asimismo, sobre la situación del PSOE y las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero, Bono ha respondido que "hablar bien de Javier, el presidente de Asturias, o hablar bien de Susana, sólo un loco puede interpretar que es hablar mal de otros dirigentes".