Blas Moreno asegura que hasta que no haya "países poderosos que presionen a Israel", no cambiará de postura: "Y el único que puede hacerlo es..."

Blas Moreno, codirector y editor jefe en El Orden Mundial analiza en este vídeo la importancia de que los países poderosos de verdad son los que pueden hacer cambiar a Israel y "España, por desgracia, no es tan poderosa".

Blas Moreno, codirector y editor jefe en El Orden Mundial, subraya la importancia de que España haga algo más contra Israel, que ha masacrado ya a más de 53.300 personas en Gaza, entre ellas hay más de 16.200 niños. Por ejemplo, "el acuerdo de venta de armas habría que empezar a repensárselo", sostiene el experto; sin embargo, España solo no es suficiente.

Es decir, según Moreno, "el problema de fondo que tenemos con Israel es que hasta que no haya países de verdad poderosos -España, por desgracia, no es un país tan poderoso- que de verdad presionen a Israel, Israel no va a cambiar de postura".

"Y el único país que tiene de verdad esa llave es EEUU. Es interesante cómo Trump está cambiando de postura", finaliza Moreno. En el vídeo podemos ver completa esta intervención.