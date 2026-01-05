Blas Moreno, tras apuntar Trump a Groenlandia: "No quería llevar la democracia a Venezuela, sino imponer el control de EEUU en el país"

El codirector de 'El Orden Mundial' analiza la captura de Maduro por parte de Trump, después de que el mandatario estadounidense haya señalado ahora a Groenlandia como su nuevo objetivo. En el vídeo, todos los detalles.

Dos días después de haber capturado a Nicolás Maduro, Donald Trump presume ante los medios de gobernar Venezuela, pero además, apunta a nuevos objetivos como Groenlandia: "La necesitamos por cuestiones de seguridad nacional", ha apuntado el mandatario estadounidense, cuyas declaraciones podemos ver en este vídeo.

De este modo, Blas Moreno, codirector y editor jefe de El Orden Mundial, asegura que se cumple el pronóstico que ya muchos expertos vaticinaron el sábado, día en que EEUU capturó a Nicolás Maduro y a su mujer: "Trump no quería llevar la democracia a Venezuela, sino imponer el control de EEUU sobre el país".

Y además, subraya Moreno: "Le da igual que siga gobernando el antiguo régimen chavista, salvo Maduro descabezado, el resto del régimen sigue como estaba hasta ahora".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.