Delcy, presidenta por accidente: la posible heredera del chavismo tras la caída de Maduro que colaborará conjuntamente con su 'capturador'

El contexto Nacida en Caracas en 1969, lo de la política le viene desde joven. Su padre, Jorge Antonio Rodriguez era una guerrillero marxista, fundador de la liga socialista. Fue torturado hasta la muerte por el gobierno en 1976, cuando su hija tan solo tenía 7 años.

Delcy Rodríguez se ha convertido en la primera mujer en liderar el gobierno venezolano tras la captura de Nicolás Maduro. Nacida en Caracas en 1969, Delcy ha estado vinculada a la política desde joven, influenciada por su padre, Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero marxista que murió torturado en 1976. Este suceso marcó su vida y la de su hermano, Jorge Antonio, actual presidente de la Asamblea Nacional. Delcy, abogada de formación, ha ocupado cargos como ministra de Comunicación, Canciller y ministra de Hacienda y Petróleo. Aunque sigue leal a Maduro, afirma que colaborará con su capturador por el bien común.

Delcy Rodríguez es la otra venezolana gran protagonista a la que hoy mira el mundo. Tras la captura de Maduro, ella, su vicepresidenta, se ha convertido en la primera mujer al frente del gobierno venezolano.

Era su mano derecha, siempre detrás del presidente. Nacida en Caracas en 1969, lo de la política le viene desde joven. Su padre, Jorge Antonio Rodriguez, era un guerrillero marxista, fundador de la liga socialista. Fue torturado hasta la muerte por el gobierno en 1976, cuando su hija tan solo tenía 7 años.

Un hecho que marcó su vida y la de su hermano. Para ellos, el chavismo es su causa personal. Jorge Antonio, presidente de la Asamblea Nacional, es ahora el encargado de presidir la comisión que, supuestamente, liberará a Maduro. Una persona, controvertida y poco querida por la oposición.

Delcy estudió derecho en la Universidad de Venezuela y fue ministra de comunicación, canciller y ministra de hacienda y petróleo, lo que la trae a España, involucrada en latrama de carburante de Aldama, Ábalos y a Koldo García. Y aunque sigue jurando lealtad a Maduro, dice que colaborará conjuntamente con su capturador por el bien de todos.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.