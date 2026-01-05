Ahora

El futuro de Venezuela

Delcy, presidenta por accidente: la posible heredera del chavismo tras la caída de Maduro que colaborará conjuntamente con su 'capturador'

El contexto Nacida en Caracas en 1969, lo de la política le viene desde joven. Su padre, Jorge Antonio Rodriguez era una guerrillero marxista, fundador de la liga socialista. Fue torturado hasta la muerte por el gobierno en 1976, cuando su hija tan solo tenía 7 años.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez es la otra venezolana gran protagonista a la que hoy mira el mundo. Tras la captura de Maduro, ella, su vicepresidenta, se ha convertido en la primera mujer al frente del gobierno venezolano.

Era su mano derecha, siempre detrás del presidente. Nacida en Caracas en 1969, lo de la política le viene desde joven. Su padre, Jorge Antonio Rodriguez, era un guerrillero marxista, fundador de la liga socialista. Fue torturado hasta la muerte por el gobierno en 1976, cuando su hija tan solo tenía 7 años.

Un hecho que marcó su vida y la de su hermano. Para ellos, el chavismo es su causa personal. Jorge Antonio, presidente de la Asamblea Nacional, es ahora el encargado de presidir la comisión que, supuestamente, liberará a Maduro. Una persona, controvertida y poco querida por la oposición.

Delcy estudió derecho en la Universidad de Venezuela y fue ministra de comunicación, canciller y ministra de hacienda y petróleo, lo que la trae a España, involucrada en latrama de carburante de Aldama, Ábalos y a Koldo García. Y aunque sigue jurando lealtad a Maduro, dice que colaborará conjuntamente con su capturador por el bien de todos.

