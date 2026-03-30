Blas Moreno analiza los planes de Trump en Irán: "Cada vez está más claro que el objetivo es la isla de Jarg, que es crítica en el Golfo Pérsico"

El experto ha señalado que de esa isla "sale el 90% del petróleo iraní", por lo que "cortar ese suministro, sería un daño terrible para la economía del país".

Blas Moreno, codirector de 'El Orden Mundial', ha expresado en Al Rojo Vivo que "cada vez" tiene "menos dudas" de que estamos en las horas previas a una invasión a la isla de Jarg por parte de EEUU.

"No nos dejemos engañar por esta idea de las negociaciones. Si sirve de precedente, también EEUU estaba negociando con Irán antes de empezar esta guerra hasta el día de antes, literalmente, y empezó la guerra sin ningún problema", ha recordado Moreno, a lo que ha añadido que "también pasó lo mismo con el régimen de Venezuela, con el que también negociaban y eso no les impidió después secuestrar al presidente".

En este sentido, el experto internacional considera que es "más bien una especie de pantalla, un espejismo, para distraer la atención y prepararse para esa guerra". "Y yo creo que el objetivo cada vez está más claro. Es esa isla de Jarg, que es una isla crítica en el Golfo Pérsico para la exportación de petróleo iraní. De ahí sale el 90% del petróleo iraní", ha subrayado, tras lo que ha alertado de que "cortar ese suministro sería un daño terrible para la economía del país".

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