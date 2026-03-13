Berlín critica al PP y a Vox por su apoyo a Trump: "El patriotismo les queda muy grande"

El analista de Al Rojo Vivo analiza el cierre de campaña en Castilla y León y advierte de no dejarse engañar por la confrontación: "Esperan a que pasen las elecciones para volver a entenderse en otros territorios como Extremadura o Aragón".

En la recta final de la campaña para las elecciones autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León, el clima político está fuertemente influido por la política nacional. Los líderes del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, acompañan a sus candidatos, Carlos Martínez y Alfonso Fernández Mañueco, en los cierres de campaña. Mientras el PSOE busca frenar la pérdida de apoyos y el PP intenta evitar depender de Vox para gobernar, la formación liderada por Santiago Abascal intensifica sus críticas al bipartidismo.

En Al Rojo Vivo, el director de 'Radiocable', Fernando Berlín, ha analizado el cierre de campaña y la estrategia de los partidos: "Son las últimas horas y cada uno está desplegando su escenografía, intentando marcar su espacio político y su propia distancia".

Sin embargo, Berlín ha pedido no dejarse llevar por la apariencia de confrontación. "No nos engañemos: esto ya lo hemos vivido. Llegaron a acuerdos, se rompieron y muchas de esas rupturas fueron puramente estéticas. Están esperando a que pasen las elecciones de Castilla y León para volver a entenderse en otros territorios como Extremadura o Aragón".

A su juicio, el objetivo final de ambos partidos sigue siendo el mismo: Palacio de la Moncloa. "Con las cuentas que hay hoy, ni el PP ni Vox pueden gobernar en solitario. Lo acabarán haciendo de la mano", afirmó.

Por eso, considera poco realista imaginar otros escenarios. "Pensar en un PP-PSOE o en otras fórmulas es pura especulación. Ellos ya acordaron en su momento y siguen gobernando juntos en muchos lugares".

El periodista también ha advertido del riesgo que, en su opinión, afronta el Partido Popular, recordando precedentes en la política española. "Ya tuvimos el caso de la Unión de Centro Democrático. Puede existir un partido con una enorme penetración social y que otro termine fagocitándolo de la noche a la mañana. Eso podría acabar ocurriendo con PP y Vox".

Finalmente, Berlín ha dejado una crítica en lo que definió como "un duelo de egos" dentro de la política actual. "Me llama mucho la atención esta bandera del patriotismo en quienes están apoyando a Donald Trump en su campaña en Oriente Próximo, cuyas consecuencias vamos a pagar todos. Lo pagamos en la cesta de la compra, lo pagamos en la gasolina. Ese patriotismo, desde luego, les queda muy grande".

