Belén Carreño señala la "singularidad" del 'trumpismo': "Fuerza a las petroleras a hacer lo que él quiere"

La periodista sostiene que "son las empresas las que influyen al Gobierno para que legisle a su favor": "En este caso, es realmente muy original que sea Trump el que le dice a las empresas dónde tienen que meter el dinero y en qué tienen que invertir".

Tras el ataque de Estados Unidos y Donald Trump a Venezuela y Nicolás Maduro, el sector del petróleo está en el foco del Gobierno republicano en un panorama político de lo más tenso.

Por su parte, Belén Carreño ha señala la "singularidad" del 'trumpismo' en 'Al Rojo Vivo' y asegura que "él es el que fuerza a las petroleras o a las empresas a hacer lo que él quiere y no al revés".

"Lo que estamos acostumbrando en regímenes autocráticos o capitalismo muy duro neoconservador es que son las empresas las que influyen al Gobierno para que legisle a su favor. En este caso, es realmente muy original que dentro de lo que serían las relaciones internacionales económicas o la geoeconomía sea Trump el que le dice a las empresas dónde tienen que meter el dinero y en qué tienen que invertir", añade.

De esta manera, la periodista sostiene que "todo el mundo sabe que las renovables son el futuro y todo el mundo tiene en su país sol, viento y agua, incluida China, que no tiene ni una gota de petróleo, pero tiene de todo lo demás".

"Las petroleras estaban diversificando sus carteras intentando pasar a las energías renovables y salirse, sobre todo de crudos tan pesados en países tan conflictivos como Venezuela, que es todo menos una ganga. Y es Trump el que les dice 'no, yo quiero que este país vuelvadécadas para atrás y que metáis millones y millones de dólares en invertir en algo que en 20 años puede ser que ya no sea necesario", explica a su vez.

Es por ello que para Carreño, lo que está ocurriendo entre países "es una paradoja increíble".

