Belén Carreño, sobre el libro de Santos Cerdán: "Es un libro de autoyuda, probablemente se lo hayan recomendado en prisión para que canalice su relato"

La periodista Belén Carreño analiza el libro del que fuera secretario de Organización del PSOE, publicado un año después de que saltara a la luz su presunta corrupción.

La semana pasada, un año después de que entrara en prisión, Santos Cerdán publica un libro contándolo todo. En él se ve como la víctima de una cacería desde el día que se acercó a Puigdemont y asegura "que en política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan".

Para la periodista Belén Carreño, este es "un libro de autoayuda", que "probablemente se lo hayan recomendado durante la estancia en prisión para que canalice allí el relato", añade la periodista, argumentando que "él está muy preocupado en el libro por cómo queda él en el relato, y construye un relato donde faltan muchos personajes: no aparece Leire, tampoco aparece Antxó...".

Así, asegura que "podemos esperar secuelas de este libro. Puede haber otros libros que aborden tramas paralelas posteriores que no aparecen en este".

Por ende, según Carreño, cree que "este libro canaliza esa frustración que tiene hacia el presidente (...) Más que una advertencia, yo veo más bien ese momento de autocomprensión, de autoayuda, de cómo Sánchez le traiciona con lo que él ha sido de arquitecto". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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