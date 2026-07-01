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Belén Carreño: "Juanma Moreno es el único dirigente del PP capaz de plantar cara a Vox y hacer daño al PSOE"
La periodista analiza el escenario político en Andalucía y el papel de Juanma Moreno, al que ve como pieza clave dentro del PP para marcar distancia con Vox y tensionar la estrategia del PSOE, en un contexto aún abierto e incierto.
La periodista económica Belén Carreño ha analizado la situación política en Andalucía y la posibilidad de que Juanma Moreno termine alcanzando un acuerdo con Vox. En su opinión, el presidente andaluz ocupa una posición singular dentro del Partido Popular, hasta el punto de que "es el único político del PP que ahora mismo puede demostrar que se viste por los pies y plantarle cara a Vox y hacerle muchísimo daño al PSOE".
En ese sentido, sostiene que Moreno es el único dirigente popular con capacidad para "echar este órdago" e incluso para plantearse una repetición electoral con opciones reales de éxito. Según su análisis, ese movimiento tendría un impacto directo sobre el PSOE, al que describe como un golpe a su estrategia electoral: "El mayor va a la línea de flotación del PSOE".
Carreño subraya además que, a su juicio, no existen todavía acuerdos cerrados ni pactos predeterminados, y que dentro del propio Partido Popular hay diferentes sensibilidades con capacidad de imponerse: "No hay pactos prefabricados, no está todo cerrado. Hay una parte del PP que se puede imponer".
Finalmente, considera que un escenario de este tipo debilitaría la estrategia del Gobierno y de Sumar, basada en movilizar a su electorado frente al temor a un regreso del PP al poder. "Yo creo que haría muchísimo daño a la tesis electoral con el que el Gobierno y también Sumar están intentando captar esos votos y esa resistencia numantina a que no llegue al PP al poder", señala, aunque matiza que todavía no se ha alcanzado el momento decisivo para saber si ese escenario terminará produciéndose.
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