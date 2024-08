La Justicia de Tailandia ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arieta hace un año en el país. Asimismo, el joven español tendrá que pagar una indemnización de 107.000 euros a la familia de Arrieta, una cifra lejos de los más de 700.000 que pedían los abogados de la víctima.

Beatriz de Vicente ha reaccionado a esta sentencia analizando la defensa que ha tenido el hijo del actor Rodolfo Sancho en Tailandia. "No soy nadie para criticar", ha comenzado aclarando, destacando que durante los días que pudo estar presente en la sala del juicio, lo que pudo ver fue una "defensa nula" por parte del abogado de oficio.

"Permitió que pasará por delante el instructor de la causa, con un fiscal demoledor y un señor que estaba básicamente ausente en la sala", ha explicado, reconociendo que ella presenció un "estado de indefensión".

"No soy quién para criticar que fuese buena o mala, pero vi una ausencia de defensa", ha aclarado.

Además, ha aprovechado su intervención para dejar claro que un abogado español no puede ejercer en Tailandia porque no está colegiado allí, al igual que no puede ocurrir al contrario.