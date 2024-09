El periodista Daniel Basteiro, director de InfoLibre responde a Cuca Gamarra a sus declaraciones sobre la unidad del PP. Según la portavoz del grupo popular, "lo más importante es que todos en el PP y todos a una defendemos la igualdad de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos", asegura al ser preguntada por la diferencias entre los barones del PP en cuanto a la financiación singular, tal como podemos ver en el vídeo.

"Tan unidos que están que Ayuso decía la semana pasada que sus compañeros y ella no podían ir a La Moncloa -a reunirse con Pedro Sánchez- por el miedo a ser sobornados. Es curioso", afirma Basteiro.

"Si Sánchez no llama a los presidentes autonómicos porque no los llama y si los llamada es los quiere sobornar... ¿Alguien me puede explicar si un presidente autonómico puede renunciar a hablar con el presidente del Gobierno de financiación autonómica cuando el sistema lleva 10 años caducado?", añade Basteiro.

Es por ello que esta "unidad del PP" de la que habla Cuca Gamarra, "es una unidad muy clara contra Pedro Sánchez, pero no entre ellos con una alternativa y un modelo", finaliza Basteiro. En el vídeo podemos ver completa su intervención.