Daniel Basteiro ha criticado duramente la moción de censura de Vox al considerar que se ha llevado a cabo sabiendo que no había ninguna posibilidad de que tuviesen éxito. "Esta broma sería graciosa si no fuera una falta de respeto a la democracia por parte del tercer grupo de la Cámara", ha indicado.

El experto ha recalcado que le parece una "pérdida de tiempo para periodistas, políticos y ciudadano". Además, aunque ha dejado claro que le parece que para hacer política no hay edad, cree que hay que tener en cuenta que lo que sí que requiere es energía. "Si volvemos a la realidad, Tamames no puede ni subir los cuatro peldaños de la escalerilla. No nos olvidemos que, de tener éxito, se convertiría en el presidente de Gobierno".

Una circunstancia que nadie cree que pueda suceder, algo que él apunta como el gran problema. "Nadie se lo cree y este es el problema. El problema es la frivolización", ha apuntado.

Daniel Basteiro ha reconocido que, por parte de Tamames, "este despliegue de ego para finalizar su carrera le parece casi entrañable". Sin embargo, si se centra en Vox, le parece que esta decisión "no tienen ningún pase", y es que cree que si las personas han dejado de creer en política es, en parte, "por cosas como estas".