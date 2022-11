La Comunidad de Madrid tiene 80 Puntos de Atención Continuada y a partir de ahora, en 46 centros habrá médico presencial y en los 34 restantes habrá dos enfermeros, un celador y un sistema de videoconsulta médica.

El sistema operativo se basa en un carrito de telemedicina que incluye todo lo necesario para poder usar Zoom. Cuenta con una pantalla, una webcam y un dispositivo de audio.

Los médicos que estarán al otro lado, los que van a atender la consulta, son los facultativos que están haciendo su trabajo en esos 46 centro presenciales. Así que tendrá que decidir si dan prioridad al paciente que tienen allí en la consulta de manera presencial o al de la pantalla.

Desde la Consejería se ha mandado un mail a los centros afectados para explicar el protocolo. Primero será el enfermero el que valore sí realmente hace falta que un médico evalúe al paciente. Si es así, entra en juego ese dispositivo.

Primero, en el sistema se busca al profesional y se confirma que está disponible. El profesional del otro extremo tiene que aceptar la llamada y el llamante tiene que admitir la entrada.

Entre las recomendaciones de la Consejería figura "no cortar la llamada, hasta que no se consiga la comunicación a través de Zoom". Otra de las incógnitas que genera este sistema son las exploraciones físicas: no está claro que las hagan los enfermeros.