Argemino, sobre el asesinato de migración a una mujer en Minnesota: “Hay dos versiones, la real y la del Gobierno”

El corresponsal asegura que el país se encuentra totalmente dividido y que "no hay nada en EEUU que pueda ocurrir que una la opinión pública ".

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos abría fuego y mataba este miércoles a una mujer de 37 años durante el enorme despliegue migratorio en Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Argemino Barro, corresponsal de laSexta, asegura que el país se encuentra totalmente dividido al respecto y que existen dos versiones diferentes: "La versión real es que a una mujer que intentaba escapar, probablemente en la histeria, le pegaron tres tiros en la cabeza, en el cuerpo y la mataron".

"Luego está la versión del Gobierno, que habla de terrorismo doméstico, de coches que están intentando atacar a las puertas de seguridad usados como arma y dicen que el agente simplemente intentó salvar su vida", añade.

Para el periodista, "no hay nada en EEUU que pueda ocurrir que una la opinión pública": "Por supuesto, la responsable de seguridad interior, Kristi Noem, también habló de terrorismo doméstico y ni pidió disculpas ni anunció ninguna investigación al respecto".

"Fijáos si hay miedo, el histerismo, que esta mujer no era ni siquiera inmigrante", ha sentenciado Barro.

