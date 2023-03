Podemos ha trasladado a Sumar que no aceptará "pactos de despacho" para elaborar las candidaturas electorales y Yolanda Díaz ha dejado un mensaje durante un acto sobre salud mental: "La política no va de ruidos, no va de fuerzas, ni de presiones, va de trabajar desde posiciones diferentes, pero siempre complementarias sabiendo que tienes un reto común, que es mejorar tu país".

Al respecto, Antonio Maestre ha indicado que "hay dos dinámicas claras en los grupos que están intentando presionar para conseguir mejores posiciones en las listas, hay quienes están buscando alianzas y quienes están buscando traidores".

El periodista ha apuntado que "hay gente que intenta tejer con esos partidos con los que tiene que confluir para poder generar una plataforma que tenga la capacidad de quedar tercera fuerza, que eso es lo prioritario para poder gobernar con el PSOE".

"Eso es a lo único que aspiran porque no tienen otra fuerza, pero si quedas tercero en el reparto de escaños vas a salir mucho más favorecido, pero tienes que ampliar el espectro, llegar a acuerdos y alianzas", ha añadido.

Antonio Maestre también ha apuntado que "si lo que quieres es bunkerizarte en la cuarta posición, no necesitas seducir ni ampliar" porque "lo único en lo que te tienes que empeñar es en buscar traidores para que tú quedes como el puro y referente que marca el paso de la izquierda".

Según el periodista, "es una estrategia que puede servir a unos pocos para mantener su posición de relevancia pública, pero no va a servir a la mayoría popular que necesita las medidas, las políticas sociales, las políticas públicas para mejorar la vida".

"En esta dinámica inmersa estamos y veremos quién sale victorioso. Podrán salir beneficiados los que quieren mantener un puesto, o podrá salir ganando la mayoría social que se beneficia de las políticas públicas", ha zanjado Maestre.