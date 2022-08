Gabriel Sanz y Antonio Maestre protagonizan un choque en Al Rojo Vivo acerca de la cuestión de la seguridad ciudadana abierta por el PP de Madrid a raíz del plan de ahorro energético del Gobierno. Sanz cree que es un tema que "no está mal traído", algo en lo que discrepa Maestre.

"Donde hay problemas de seguridad ciudadana ya no hay luz", replica Maestre, que añade que el alumbrado "es una cuestión de clase social". "El argumento que se está dando es propio de aquellos que solo se mueven en la almendra central, que no han ido por otros barrios, donde no hay luz de escaparates ni de alumbrado público", afirma.

Sanz, por su parte, ve que se la situación "se va a agravar" a partir de ahora, algo que no comparte Maestre. Vuelve a ver el debate entre ambos periodistas en el vídeo que acompaña a estas líneas.