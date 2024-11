El periodista y escritor Antonio Maestre quiere "delimitar bien todas las responsabilidades" tras la tragedia de la DANA de Valencia que asoló la provincia el pasado martes 29 de octubre. "Carlos Mazón es responsable directo de más de 200 personas. Y esto es un hecho incontestable. Porque ignoro las alarmas de la AEMET (el aviso rojo estaba desde las7:30h) y las de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)", asegura el periodista.

Mientras que "otras personas de su propio partido no ignoraron esas alertas y actuaron de forma responsable", añade Maestre, poniendo el ejemplo de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, que es vicesecretaria de acción provincial de Valencia, esto es, cargo directo del PP de Valencia. "Ella con los mismos datos que disponía Mazón, activó la alerta y salvó la vida de muchos de sus ciudadanos".

Por su parte, "Carlos Mazón ignoró las alertas, se fue de comida y no activó la alerta hasta las 20:15h cuando la gente ya se estaba muriendo ahogada. Es decir, no hay excusas ni justificación", afirma el periodista. Porque la destrucción de la DANA -agrega- se iba a producir igual, "pero han muerto más de 200 personas que se podían haber evitado si Carlos Mazón hubiera hecho bien su trabajo. Y eso es un hecho ineludible y del que no va a responder penalmente porque se está cuidando al activar ciertas alarmas de emergencias que le evitan ser responsable penal".

Así, lo que está haciendo ahora Mazón -continua el periodista- es "intentar salvarse políticamente, por encima de salvar a sus ciudadanos. Por eso miente, porque está mintiendo de forma burda, acusando a la CHJ cuando están todos los datos ahí, incluso los datos del 112 -que dependen de la Generalitat- y solo con estos datos que activó el 112, -sin hablar ni de la AEMET ni de la CHJ-, sólo con ellos, se estaban dando los datos en tiempos real de cuál era la alerta que estaba sucediendo, incluso hay videos a las 16h en el 112, en los que se ven la inundación. Y a las 16h, él estaba comiendo".

Por ello, insiste y concluye que el que "Mazón siga al frente de la Generalitat es un insulto a las víctimas, a los ciudadanos y a todos los que sabemos lo que está ocurriendo. Y si todavía nadie ha puesto el dado sobre él, es porque hay que ayudar a la gente". En el vídeo podemos ver completa su intervención.