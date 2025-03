Antonio Maestre explica por qué Podemos echó a Monedero: "No se le apartó por ninguna denuncia, sino por divergir de la línea política del partido"

El periodista y escritor Antonio Maestre puede confirmar la información de la periodista Ana Cabanillas en El Periódico. Según contaba este domingo, Podemos usó como arma política la denuncia por acoso sexual contra Monedero para frenar su apoyo a Sumar. Esto es, en contra de la dirección del partido, Monedero defendía que Podemos debía tener un acercamiento con Sumartras las elecciones generales del 23-J.

"Yo no sé si eso ocurrió o no, lo que sé es que Monedero lo contó", explica Maestre. Es decir, según el periodista, Monedero contó a su entorno que le habían presentado un dossier (donde supuestamente estaba la denuncia contra él por acoso) diciendo que 'o se callaba y dejaba de criticar a Irene Montero y a la línea del partido, o eso iba a salir a la luz pública'. "Obviamente, yo no sé si ocurrió porque no estaba en esa reunión, pero yo sé que Monedero contó eso", insiste Maestre.

Ahora bien, "lo que sí puedo afirmar con rotundidad", señala el periodista, es que "a Monedero no se le apartó por ninguna denuncia, sino que se le apartó por divergir con la línea política de Podemos, por criticar que el partido se estuviera poniendo a disposición de Irene Montero para conseguir un cargo... y por ser proclive al entendimiento con Sumar", finaliza el periodista destacando y reflexionando que no sabe si Podemos le apartó o el mismo Monedero se fue por estas cuestiones. En el vídeo podemos ver completa su intervención.