Antonio Maestre analiza la desclasificación del 23-F: "No quiero migajas; hace falta una ley seria que dé libertad a periodistas e historiadores"

El periodista Antonio Maestre ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de desclasificar los documentos reservados del 23-F aunque ha expresado reparos y ha reclamado una reforma profunda del acceso a los archivos oficiales: "Me alegro, pero no me gusta cómo se ha hecho y mantengo mis dudas".

"A mí me rechina mucho que nos den migajas sobre qué podemos consultar y qué no", ha señalado, antes de exigir "una ley seria que garantice a periodistas e investigadores la libertad para decidir hacia dónde quieren mirar".

Para ilustrar su crítica, ha relatado un caso concreto: "He pedido en innumerables ocasiones la hoja de servicios de varios torturadores de la Brigada Político-Social y se me ha denegado la información porque, dicen, siguen vivos. Precisamente porque están vivos quiero investigarlos antes de que mueran, para intentar que haya justicia".

Maestre reclama un sistema de acceso transparente y garantista: "Quiero que haya acceso libre, con una ley de secretos oficiales en condiciones, y que cada periodista o historiador pueda decidir qué consultar y qué investigar".

A su juicio, la clave es poder investigar cuando aún es posible exigir responsabilidades: "Se trata de investigar a tiempo, no cuando ya no queda nada por hacer". Por eso mantiene una postura de cautela ante el anuncio del Ejecutivo: "Yo dudo por sistema. Si un Gobierno decide que ya puedo consultar determinados documentos, tiendo a pensar que quizá ahí ya no hay demasiado que ver. Lo verdaderamente relevante suele estar en aquello cuyo acceso se deniega porque no existe una ley que lo garantice".

