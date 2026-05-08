Antonio Maestre, sobre la alarma generada por el hantavirus: "Estamos alertando de una crisis que, en realidad, no existe"

El debate sobre la gestión del brote de hantavirus en el crucero ha enfrentado en Al Rojo Vivo a Antonio Maestre y a Antonio García Ferreras entre acusaciones de alarmismo, falta de transparencia y errores de comunicación en el Gobierno.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre ha expresado su opinión sobre el brote de hantavirus en el crucero y ha restado gravedad a la gestión de la crisis. "Siento discrepar, pero me cuesta mucho ver aquí un problema en lo que está sucediendo. Quizá lo único que he visto es que no había una portavocía única al principio y que pudo haber cierta disonancia en el mensaje inicial", comenzaba señalando.

A esas palabras respondía Antonio García Ferreras, que intervenía para matizar su postura: "No, pero no aparecieron hasta el miércoles y luego trasladaron a la ciudadanía una información confusa sobre la cuarentena".

Maestre rechazaba esa interpretación: "Yo no veo ninguna información confusa. Se ha montado un escándalo por el hecho de decir que la cuarentena iba ser voluntaria, pero que podía no serlo. Es que la ley obliga a eso. En un principio es voluntario, pero si alguien se niega y existe un riesgo para la salud pública, entonces puede obligarse mediante la legislación vigente. Eso es lo único que veo, y tampoco me parece demasiado relevante porque, incluso en esa discusión, hay concordancia".

Ferreras, sin embargo, ponía el foco en la gestión política: "A mí me parece una disonancia que el presidente del Gobierno tarde cuatro días en llamar al presidente de Canarias y no haya hecho ni una sola reflexión pública en sus redes sociales sobre este asunto. Hay 14 españoles en el barco, Maestre. Es una falta de sensibilidad".

Lejos de cambiar su postura, Maestre insistía: "Creo que estamos alertando desde una crisis que no es tal. Yo lo estoy viendo así, me podré equivocar".

Para Ferreras, en cambio, "lo que ha incrementado la sensación de crisis o de riesgo es la falta de transparencia, es la falta de información".

Maestre volvió entonces a defender la actuación de las autoridades: "Hasta la propia OMS llegó un momento en el que no aclaró cuándo se iba a hacer. A veces pedimos una transparencia cuando ni siquiera las organizaciones tienen claro cómo operar en ese momento con el buque y con ese virus. Cuando se ha tenido claro, se ha dicho. Creo, de verdad, que se está haciendo una crisis de comunicación de algo que no lo es. Somos un país preparadísimo para hacerlo porque ya lo hemos hecho con otras enfermedades".

Ferreras quiso puntualizar que no cuestionaba el operativo en sí: "No cuestiono la decisión de traerlo hasta aquí. Lo que no defiendo es la decisión de no dar información durante tres días".

En el tramo final del debate, Maestre comparó esta situación con otros episodios sanitarios recientes: "¿Por qué no se dio la misma información sobre el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo? ¿Por qué no hemos hecho todo este escándalo también con eso cuando estaba aquí, en España?".

Y concluía: "Hemos tenido aquí una crisis de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en Madrid y no hemos hablado de ello de esta manera. Creo que se está haciendo un escándalo de algo que no lo es".

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