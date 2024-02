"Mientras no se aprueba la ley de a quien tiene la sartén por el mango es Pedro Sánchez", afirma Angélica Rubio en Al Rojo Vivo, sin embargo añade que "todo esto está un poco desdibujado porque ahora Junts no quiere la amnistía". Realmente sí la quiere, pero la quiere de forma integral, "100%", como le indica Ferreras. "O sólo para Puigdemont", bromea Antonio Maestre.

Lo cierto es que explica que dentro de Junts hay una "división interna y evidente" y "no están sabiendo explicar por qué han tumbado la ley de amnistía, porque unos dicen que no cubre a todos y otros dicen que solo quieren que se haga a medida de Puigdemont. No le saben explicar y obedece esto a guerras internas que tienen en Junts", explica Rubio.

E insiste la periodista en que nadie le ha sabido explicar el porqué de su voto en contra de la ley de amnistía: "Unos me dicen una cosa y otros, otra. Yo creo que Junts está dando una imagen muy lamentable y no sé si esto les beneficiará de cara a las elecciones catalanas", añade Rubio. Recordemos que las elecciones catalanas se celebran en un año, en 2025.