La periodista Ángeles Caballero ha criticado a Isabel Díaz Ayuso por las palabras pronunciadas sobre el conflicto o la guerra Israel-Hamás. Las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que podemos ver en el video, aluden a las "feministas" por según ella no "ponerse de parte" de las mujeres que han sufrido los ataques y al Gobierno de España por "no condenar algo tan grave".

"Este gazpacho de declaraciones que acabamos de escuchar por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid es no estar a la altura del cargo que representa", afirma Caballero. Primero, señala, por esa "presión que ejerce sobre lo que ella denomina feministas, me parece que no ha lugar en este caso".

Y segundo, por las criticas al Gobierno en este asunto: "Me parece impropias, ella tiene una gran responsabilidad por el cargo que ostenta. No tengo palabras", añade Caballero.