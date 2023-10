'Los parques de atracciones también cierran' es el primero libro de la periodista Ángeles Caballero, del que confiesa en Al Rojo Vivocon Antonio García Ferreras, haber plasmado o al menos intentado, todo lo que es: "Mucha risa, pero también un poco de llanto". En este libro "hay mucho llanto pero también hay risas". Como en los parques de atracciones, "hay subidas y bajadas".

Dice que "entregarse es gastarse" porque "cuando uno toma determinadas decisiones, basadas en mi propio privilegio que es la de poder apartar algunas cosas de mi vida profesionales para cuidar de mis padres, es un regalo pero también un desgaste brutal, igual que le pasa a muchas personas", afirma Caballero.

Confiesa también haber llorado escribiendo pero también haber llorado de mucha, mucha risa: "He purgado muchos de mis demonios y me he descargado de mucha culpa que llevaba a las espaldas. Ahora estoy más ligera todavía", afirma emocionada.