Ángeles Caballero, sobre que el PP anunciase su 'sí' al decreto social en redes: "Nadie quería poner la cara ni el cuerpo"

Giro en Génova. El Partido Popular (PP) ha confirmado que votarán a favor del decreto que incluye las medidas pactadas entre el Gobierno de coalición y Junts en el Congreso de los Diputados, pese a incluir el palacete del PNV. Lo han hecho a través de un hilo en la red social X en el que explican su cambio de parecer con respecto a su postura de hace apenas una semana.

"No merecen la confianza de nadie, pero los españoles no son culpables de la falta de integridad del Gobierno. Votaremos 'sí' a esta rectificación, por los pensionistas, los valencianos y los usuarios de transporte. Que su incompetencia y debilidad no perjudique a quien no lo merece", han señalado en sus redes sociales.

Ángeles Caballero ha confesado que a ella le ha llamado la atención ver que se manifestaron sobre este asunto en redes sociales. "Es una manera de tirar la piedra para ver qué eco trae", ha destacado.

De esta forma, la periodista ha reconocido que cree que, si decidieron hacer pública su postura de esta forma, es porque "nadie quería poner la cara ni el cuerpo".