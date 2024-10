La actriz Elisa Mouliaá ha denunciado a Íñigo Errejón por agresión sexual ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), una denuncia que define la periodista Ángeles Caballero como "demoledora, precisa, como cuando te opera un cirujano, y que revela muchas situaciones en las que probablemente, muchas mujeres se sienten identificadas".

Porque "ya está bien", asegura la periodista, de decir cosas como 'es que los hombres son así, esto ha pasado desde siempre, le gusta mucho salir y se le va la mano...', porque "esto es intolerable y esto se llama cultura de la violación que no es otra cosa que legitimar comportamientos machistas".

No obstante, recuerda Caballero que "hoy es un día para hablar más de las mujeres, de Elisa Mouliaá y de la cantidad que Elisas que habrá en este país, no tanto que hayan sido víctimas del parte del ya ex portavoz de Sumar, sino de todas mujeres que están ahora viviendo este calvario y sintiéndome en muchas ocasiones, profundamente solas". Y qué importante -añade- que haya "espacios seguros que acogen escuchan y que no juzgan a las víctimas". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.