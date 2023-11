Toni Aira, periodista, profesor de comunicación política 'UPF-BSM' analiza en Al Rojo Vivo la "amenaza" de Puigdemont de hacer caer a Pedro Sánchez si incumple el pacto con Junts. Algo que no le sorprende nada al profesor.

"Es algo que ya sabíamos ¿no? Es verdad que si se queda eso en un aviso y en uno tras otro, corre el riesgo que han corrido otros socios de Sánchez en el pasado y es que al final pierdan credibilidad en ello y tenga consecuencias electorales y políticas".

Sin embargo, añade el experto, que "Puigdemont está en un fase en la que está fijando marcos. Es decir, está diciendo 'se ha llegado un acuerdo con alguien con el que no hay una sintonía especial, que el PP trata hoy en día como un delincuente, algo que hacía también el PSOE hasta hace unos días, y llega un acuerdo para conseguir una serie de metas o objetivos políticos, si se avanza en ellos, adelante; si no, hay alternativa, porque Puigdemont es un elemento político como Junts per catalunya no alineado, no está obligado a entenderse ni con unos ni con otros, porque ni forma parte del bloque progresista ni forma parte específicamente del bloque de la derecha y mucho menos con un PP lanzado a Vox".