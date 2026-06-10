El análisis de Gabi Sanz sobre el caso Leire: "El problema del PSOE es que no se ha querellado contra los actores de la trama"

Ante las novedades del caso Leire, el periodista Gabi Sanz critica las actuaciones que está teniendo el PSOE con respecto a esta presunta trama. "El problema del PSOE es que hasta ahora, y estamos ya a 10 de junio, es que no se ha querellado contra los actores de esto que intentan dibujarnos como una especie de 'teatro de las maravillas' con 'Antoñita la Fantástica' al frente", afirma Sanz.

Por otro lado, subraya el periodista que "además del problema penal que pueden acabar teniendo los altos dirigentes del PSOE, hay un problema político" que sería el siguiente: "No hay nadie en el PSOE que haya dejado de hablar con Leire por lo que anota en sus agendas y por lo que parece en su WhatsApp, empezando por la presidenta del partido, Cristina Narbona, que si tiene la conciencia tranquila, debería decir algo o no decir a los periodistas que no va a hacer ninguna declaración".

Por último, critica también la falta de credibilidad de que Leire Díez entrara a la Fiscalía General del Estado de la mano de Jacobo Tejeilo, sobre todo "después de escuchar y de leer estos WhatsApp, porque quien lleva la batuta es ella. ¿Quién le ha dado cita a Leire?", remata Sanz.