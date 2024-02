El periodista Antonio Maestre explica en Al Rojo Vivo qué es lo que ha ha podido pasar para que el PSOE haya conseguido el peor resultado de su historia en unas elecciones gallegas y que la izquierda en general, haya perdido en Galicia votos, con respecto a las pasadas elecciones generales del 23J.

¿Le ha afectado al PSOE o a la izquierda en Galicia, la amnistía o el factor Puigdemont? "En las generales, hubo 800.000 votos (desde Galicia) a la izquierda, a esos mismos tres partidos (PSOE, BNG y Sumar) en las generales de 23J y ahora (esos mismos partidos) han perdido 100.000 votos en las elecciones gallegas. Son 100.000 personas que han decidido no ir a votar para que hubiese ese cambio en Galicia", afirma Maestre, que asegura que no saber la respuesta, "pero sí haría falta cuestionarse si eso (la amnistía o Puigdemont) ha pesado o no. Si eso forma parte de las múltiples circunstancias que llevan a una persona a elegir el voto".

Por otro lado, otra de las cosas que le gustaría destacar al periodista para explicar el resultado de la izquierda en Galicia es que "una cosa es ser conscientes de cuáles son los momentos de época, en el que hay un momento de reacción conservadora (en toda Europa) que solo se vio parado en las elecciones generales del 23J, en contra de todo lo previsto. Y porque había una antagonista ultra muy fuerte", explica el periodista.

Es por ello que "el PSOE entonces era el que capitalizaba el rechazo al antagonista de Vox y ese factor en Galicia no existe. Ni tampoco en las autonómicas porque no lo ven como una urgencia. Por lo que el PSOE ahora mismo tiene una problema de propuesta de seducción pero es capaz de capitalizar ese miedo a ese antagonismo", finaliza Maestre.