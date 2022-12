Arturo Torró, alcalde popular de Gandía, ha hablado en 'Al Rojo Vivo' sobre sus polémicas palabras acerca del fallecimiento de un policía tras ser arrojado a las vías del metro de Madrid por un hombre. Dijo que con una política migratoria más restrictiva, el suceso no hubiera tenido lugar.



"Cuando llegamos a Gandía tras los años de gobierno socialista vi que había irregularidades. Vino un autobús de gente con ropa de trabajo que trabajaba en Almería y venía a empadronarse aquí", ha explicado. Según ha dicho, "autobuses fletados por mafias llegaban a Gandía e hicieron aumentar rápidamente la población".



No obstante, Torró, ha dicho que está "totalmente a favor de la inmigración" pero pide "que se contrasten todos los datos". Asimismo, ha añadido que "la ley permite a los alcaldes verificar documentación entregada por quien se quiere empadronar". En este sentido, ha apuntado que "más de 200 personas han presentado documentación falsa, cuatro personas eran buscadas por la Interpol y cuatro tenían delitos de agresión y de pertenencia a bandas armadas".



Torró sostiene que "mucha gente viene, cobra ayudas sociales y vuelve a su país dejando a su mujer y sus hijos" y denuncia que hay "niñas que, siguiendo creencias de sus padres, están sin escolarizar", por ello argumenta que quieren "saber quien va a Gandía".



En concreto, sobre la muerte del policía en el Metro de Madrid, el popular ha subrayado que "el hombre que arrojó al policía no se hubiera podido empadronar en Gandía, si todas las ciudades hiceran la política de Gandía y también el Gobierno, este señor no hubiera podido entrar".