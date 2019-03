Alfonso Rojo: "En el código genético del político está la ingratitud"

Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular y protagonista de una supuesta trama de corrupción, cumple 56 años en su residencia de verano, la prisión de Soto del Real.

Sin embargo, el debate se sitúa en si los compañeros del partido le desean más años de vida, o por el contrario más años de cárcel debido a la supuesta contabilidad B que llevó a cabo durante su militancia y por la cual debería pagar.

Francisco Marhuenda, cree que sus compañeros le desean más años de pena puesto que tienen un "cabreo" de enormes dimensiones, a excepción de los amigos que pueda tener, que en palabras de Marhuenda: "Espero que no tenga".

Por el contrario, Fernando Berlín opina que los militantes del Partido Popular desean que no esté recluido mucho más tiempo para que no hable más, puesto que el extesorero tiene muchísima información que puede dañar la imagen y la posición de otros políticos. Berlín ha declarado: "Que Bárcenas esté en prisión supone una bomba de relojería". Asimismo, ha recalcado que "todavía quedan muchas revelaciones y directrices jurídicas porque esto no ha terminado".

Alfonso Rojo ha sido claro en sus afirmaciones. Piensa que a Luis Bárcenas ya no le quedan amigos porque " en el código genético del político está la ingratitud", y además, ha querido adelantar que seguramente el extesorero estará pensando, en palabras del periodista: "¿Por qué tengo que 'pagar el pato' si otros también se han beneficiado?. Rojo ha decidido autocontestar a su pregunta: "Pagas el pato porque tú te has comido el foie".