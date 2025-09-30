El alcalde de Cullera, tras las tormentas: "Se ha hecho una buena labor de prevención y se ha conseguido salvar vidas"

Desde Cullera, el alcalde Jordi Mayor relata una "lluvia histórica, nunca vista antes". Subraya que la intensidad fue breve y que los daños son solo materiales, gracias a la labor de prevención y a las medidas adoptadas con antelación.

Cullera, una de las ciudades más afectadas por la lluvia en las últimas horas, ha visto cómo la intensidad de las precipitaciones anegaba varias de sus calles. El alcalde, Jordi Mayor, ha explicado la situación desde el terreno en Al Rojo Vivo: "La verdad es que fueron momentos de una lluvia histórica, nunca habíamos visto algo así".

Lo positivo, ha destacado, es que "afortunadamente la intensidad fue breve". En pocas horas se pudo proceder a la limpieza de lo más urgente: "hubo mucho arrastre de rocas", ha señalado, aunque la mayoría de las calles del municipio ya son transitables y solo queda completar las labores de limpieza final.

En cuanto a los daños, Mayor ha subrayado que han sido únicamente materiales, algo que atribuye a la labor de prevención: "Se avisó con tiempo a la población, se recomendó quedarse en casa, se suspendieron las clases… Eso hizo que esas imágenes que toda España vio no se tradujeran en daños personales".

Preguntado sobre si había recibido una llamada del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el alcalde evitó responder de forma directa: "Lo relevante no es si me llamó o no Mazón, sino que cada uno esté donde tiene que estar. Lo que no es tolerable es que a uno le llamen desde un restaurante en plena emergencia".

Al insistirle, Mayor ha aclarado que desde la Generalitat solo había recibido la llamada de la directora general de la Tercera Edad, debido a tres incidencias con personas con teleasistencia. Sin embargo, por parte del área de emergencias no se pusieron en contacto. En contraste, sí recibió la llamada del presidente de la Diputación y de la delegada del Gobierno, que se encuentra en Cullera.

