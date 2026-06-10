en al rojo vivo
Garzón, sobre caso Leire: "Creo que es verosímil que el presidente no lo supiera porque, de lo contrario, sería absurdo que sustituyera a Ábalos por el jefe de la trama"
El economista ha comparado el caso Kitchen con las maniobras atribuidas a Leire Díez, aunque ha subrayado diferencias relevantes entre ambos episodios: "No se opera desde las instituciones, sino desde la periferia del Partido Socialista, intentando influir en determinados órganos".
Alberto Garzón, economista y exministro, ha comparado en Al Rojo Vivo el caso Kitchen con las maniobras atribuidas a Leire Díez, aunque ha subrayado diferencias relevantes entre ambos episodios: "Sería fácil interpretar que existe una diferencia entre lo que hizo el Partido Popular con la Kitchen y lo que estamos viendo ahora. En el primer caso, se actuó desde dentro del Estado, utilizando el Ministerio del Interior. En este otro, aunque también presenta características claras de una trama de corrupción, no se opera desde las instituciones, sino desde la periferia del Partido Socialista, intentando influir en determinados órganos".
Garzón ha precisado que, a su juicio, la principal diferencia radica en el origen de las actuaciones: "No se hace por instancias del ministro del Interior, sino a través de una trama con intereses personales, como los de Santos Cerdán, que buscaba protegerse a sí mismo e influir en la Guardia Civil. Alguien les abrió la puerta y habrá que aclarar cómo ocurrió y quiénes participaron realmente".
En este sentido, ha pedido cautela antes de señalar a todos los asistentes a las reuniones conocidas hasta ahora. "Tenemos una lista de encuentros, pero probablemente no todos los presentes formaron parte de esa dinámica. Puede que algunos accedieran a realizar actuaciones ilegales, pero sospecho que no fue el caso de todos", ha señalado.
Sobre el papel de Cerdán, Garzón ha sostenido que este habría actuado movido por intereses propios: "Creo que estaba intentando protegerse a sí mismo. Fue él quien puso en marcha una trama de corrupción dentro del Partido Socialista". Al mismo tiempo, ha considerado"verosímil" que el presidente del Gobierno desconociera esas actividades. "De lo contrario, sería absolutamente absurdo que, tras apartar a Ábalos, colocara al frente de la organización al supuesto jefe de la trama. Si lo hubiera sabido, habría sido una decisión difícil de entender, especialmente teniendo en cuenta que este tipo de asuntos terminan saliendo a la luz", ha concluido.
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