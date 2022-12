Ciudadanos se presentará en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales, así lo ha expresado Albert Rivera en 'Al Rojo Vivo'. Según ha dicho, "son más de 70.000 personas las que se han dado la mano en un proyecto común". Rivera ha añadido que su formación se considera un partido de centro izquierda. "Somos un partido demócrata, progresista y que no ha engañado a nadie", ha respondido. No obstante, ha querido dejar claro que "muchos españoles, cuando miran al futuro, no están en rojos y azules, ni en unos contra otros".



"Tenemos que ser decisivos en la configuración de nuevas mayorías en España", ha declarado Rivera. Lo ha hecho al mismo tiempo que ha insistido en que "los españoles, por suerte, ya no se etiquetan de la misma manera que antes. Nuestro programa y nuestras protestas serán las que lleven a la gente a etiquetarnos. Queremos un proyecto para la inmensa mayoría", ha instado.

En este sentido, Rivera ha puesto de manifiesto que "España necesita ahora grandes reformas" y que "partidos nuevos como Ciudadanos o Podemos tendrán un papel decisivo".



Asimismo, Rivera no descarta llevar a cabo pactos con Podemos, aunque ha subrayado la existencia de diferencias entre las formaciones. Ante las acusaciones a los nuevos partidos de aparición excesiva en televisión, el líder de Ciudadanos ha justificado que "Mariano Rajoy podría salir en televisión a diario, pero prefiere esconderse, prefiere comparecer en un plasma ante los medios de comunicación o salir por el garaje del Senado".