Albares defiende "una solución venezolana" y responde a Trump: "Por la fuerza nunca se llega ni a la paz ni a la democracia"

El ministro de Exteriores ha confirmado que España está en contacto "tanto con Delcy Rodríguez como con la oposición" y ha insistido en una solución "pacífica y democrática".

José Manuel Albares ha estado en Al Rojo Vivo para hablar, entre otras cosas, de la situación de Venezuela tras el ataque de EEUU a Caracas y la captura de Nicolás Maduro junto a su mujer, Cilia Flores. En sus palabras, el ministro de Exteriores de España ha defendido "una solución venezolana" para la crisis en el país sudamericano.

"Nuestra posición sobre Venezuela es clara y constante. Lo ha sido durante años. Queremos que para esta crisis haya una solución venezolana, que solo puede venir de un diálogo amplio entre el Gobierno y la oposición", ha expresado.

Además, ha confirmado que España está en contacto "tanto con Delcy Rodríguez como con la oposición" e insiste en una solución "pacífica y democrática": "Queremos que el pueblo venezolano decida su futuro".

En ese sentido, ha resaltado el papel de España en este asunto: "Es el que tiene mejor pulso sobre América Latina. Nosotros queremos para Venezuela lo mismo que para el pueblo español. Queremos estabilidad, paz, prosperidad, democracia, progreso y justicia social. Llevamos ya tiempo trabajando en ello y vamos a redoblar esfuerzos".

"España va a estar ahí. El Gobierno lleva mucho tiempo acercando posiciones. Donde no va a estar es atizando fuegos y rencores, separando a la población. Lo digo claramente. España, donde Venezuela es como un pueblo hermano se siente casi como algo de política interna", ha expresado para hacer un "llamamiento a las fuerzas políticas" y en concreto al PP para "exportar unidad, democracia y progreso".

Albares, además, ha hecho mención al motivo de la captura de Maduro y del ataque a Caracas: "Oigo hablar mucho de petróleo en las intervenciones que se hacen. En todo caso, es contrario al Derecho Internacional. Por la fuerza nunca se lleva a la paz ni a la democracia. Llegan a través del respeto, del diálogo y de la negociación".

El ministro ha afirmado que ha exigido a Delcy Rodríguez la liberación de los españoles "injustamente retenidos": "España ha estado entre los países que ha denunciado las violaciones de los Derechos Humanos. Lo llevamos haciendo desde que fueron retenidos y lo haremos hasta el día en que se les libere. Creo que sería un gran gesto".

Plantea las sanciones de la UE a Rodríguez

Sobre la figura de la sucesora de Maduro, ha hablado sobre las sanciones que pesan sobre ella en la Unión Europea: "Tenemos una norma no escrita que solemos establecer, y es que nunca se le imponen al presidente o a la presidenta de un país para mantener ese diálogo abierto".

"Tendremos que plantearnos esa situación, y esa prohibición se puede excepcionar. En nuestra presidencia, en 2023, Delcy fue quien representó a Venezuela en la cumbre y no solo entró a la UE sino en el edificio del Consejo", ha insistido.

Ha hablado al respecto sobre el motivo de estas sanciones: "Son para lograr un fin y no un fin en sí mismo. queremos que desaparezcan, porque querrá decir que la causa que la generó ha desaparecido. Si el nuevo Gobierno venezolano da pasos en la dirección que queremos deberían desaparecer. España siempre estará al lado de los pueblos hermanos de América Latina".

