Albares pide a Europa dar "un triple salto de soberanía" ante la situación mundial: "Nos va en juego nuestro modo de vida"

El ministro ha asegurado en ARV que si gana "la ley de la selva", "el mundo será más inseguro para todos" porque "nadie estará libre de que mañana su vecino más poderoso quiera un trozo de su territorio o de sus recursos".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido este jueves a Europa "dar un triple salto de soberanía" ante la situación mundial en la que Donald Trump dice estar al mando de Venezuela tras la captura a Maduro y tiene intención de hacerse con Groenlandia.

Así lo ha asegurado Albares en una entrevista en Al Rojo Vivo, donde ha asegurado que si gana "la ley de la jungla y de la selva, del más fuerte", "el mundo será más inseguro para todos". "Nadie estará libre de que mañana su vecino más poderoso quiera un trozo de su territorio o de sus recursos", ha señalado.

"Europa es paz y progreso. Se basa en los valores democráticos y el derecho internacional, que es otra cara de la misma moneda de la democracia", ha indicado Albares, quien ha añadido que "los demócratas tenemos que defender la democracia y defender el proyecto europeo y a la ONU".

"Aquellos que somos europeístas hemos leído que Europa es como la bicicleta. Si uno no pedalea y se para se cae. Ha llegado el momento de meter la quinta y de dar un salto de soberanía. Ha de ser triple", ha dicho Albares.

Así, el ministro ha continuado diciendo que "debemos convencernos de nuestra fuerza y de nuestra potencia. Ha llegado la hora de ser una potencia política, de sentarnos en la mesa de las grandes potencias con nuestra voz, humanista y de paz, de Derecho Internacional".

Porque, según ha remarcado Albares, "si renunciamos a nuestros principios, la democracia, el derecho internacional y la ONU renunciamos a nuestro modo de vida". "Quiero ser muy claro: sin derecho internacional, sin proyecto europeo y sin proscribir la guerra como forma de hacer política exterior como hace Putin, no hay proceso de paz y de estabilidad. Nos va en juego nuestro modo de vida", ha asegurado tajante.

