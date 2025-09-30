Alan Barroso se pregunta quién manda en el PP y "¿qué está haciendo un año después manteniendo a Mazón?"

El politólogo critica que, pese a la mala gestión de la DANA de hace once meses y las alertas tardías, el PP mantenga a Carlos Mazón en el centro de su estrategia: "No lo apartan, lo aplauden".

El politólogo Alan Barroso ha opinado sobre la gestión de la última tormenta en Valencia, enlazándola con lo ocurrido durante la DANA de 2024: "Recordad que, en los meses posteriores, Carlos Mazón llegó incluso a decir que aquello había sido culpa de una especie de ecologismo radical, del Pacto Verde Europeo, de la Agenda 2030… cuando ese mismo PP había votado a favor en Bruselas".

Según Barroso, los últimos episodios han evidenciado que, durante la DANA de hace once meses, "había cosas que se podían hacer y no se hicieron". Y añade: "Si te avisan con antelación de lo que puede ocurrir, quizá suceda igualmente, pero al menos puedes planificar el día teniendo en cuenta ese riesgo. En cambio, si la alerta llega a las ocho de la tarde, cuando ya tienes el agua al cuello, eso sí es reprochable al presidente autonómico. La ministra de Educación no va a cancelar las clases; quienes debían hacerlo eran las autoridades autonómicas, que eran las que estaban informadas".

Respecto a la figura de Mazón, Barroso considera que "ni siquiera merece discutir si es responsable o incompetente, porque todo el mundo lo sabe, y sobre todo quienes lo sufrieron: es un perfecto incompetente. Lo que me llama la atención, y donde creo que hay que poner el dedo, es en qué está haciendo el PP un año después manteniéndolo ahí. No es que lo tengan apartado, lo mantienen en el centro, le aplauden. Es alucinante. Lo que me pregunto es: ¿quién manda en el PP? ¿Qué hace Feijóo? ¿Qué clase de liderazgo es ese, que no puede desautorizar a esta persona?".

