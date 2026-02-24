Alán Barroso, sobre la desclasificación de los archivos del 23-F: "Se queda corto, este Gobierno podría haber aprobado ya una ley de secretos oficiales"

El politólogo Alán Barroso reacciona a la desclasificación de los archivos del 23-F, anunciada por el Gobierno, el día en que se cumplen 45 años del golpe. En el vídeo, los detalles.

En el día en que se cumplían 45 años del fallido golpe de Estado del 23-F, Pedro Sánchez anunciaba que se iban a desclasificar los documentos del 23F "para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Este miércoles 25 de febrero se espera que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la orden de desclasificación y la información para acceder a todos los archivos. Se prevé que toda esta información se quede colgada en la página web de la Moncloa partir de mediodía.

El politólgo Alán Barroso celebra esta desclasificación "es verdad que se queda corto, teniendo en cuenta que este Gobierno podría haber aprobado desde 2019 una ley de secretos oficiales que sea más o menos asimilable a lo que hay en el resto de países de Europa". Es decir, "no es una ensoñación revanchista para conocer lo que pasó revisitando la Transición, sino que tiene que ver con equipararnos a lo que pasa en otros países europeos", puntualiza.

Ahora bien, Barroso tiene claro que no vamos a saber todo: "Creo que somos muy ingenuos si pensamos que los archivos que se van a publicar ahora, o los que se pudieran llegar a publicar, son todos los archivos que realmente hubo en algún momento".

Porque tal como argumenta el politólogo, "estamos hablando de un país donde los servicios de inteligencia han ido recogiendo, literalmente, todas las cagadas u otros líquidos, seguramente también del jefe del Estado de este país, durante demasiado tiempo tratando al jefe del Estado como un menor al que había que proteger y a los españoles también como unos menores de edad en una democracia, a los que había que proteger de nuestra propia historia". En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.