Alán Barroso analiza los resultados y la campaña de Adelante Andalucía: "Son los únicos que pueden celebrar haber crecido de verdad"

El politólogo destaca el éxito de Adelante Andalucía al lograr crecer "sin sumar siglas", sino con "una campaña eficaz", un candidato cercano y la capacidad de "ilusionar" al electorado andaluz.

El politólogo Alán Barroso analiza los resultados de la "gran triunfadora" de la noche electoral en Andalucía: Adelante Andalucía, la fuerza política que fundó Teresa Rodríguez y que capitaneó en esta campaña José Ignacio García, conseguió sumar 6 escaños más con respecto a 2022, en total consiguieron 8, dejando a la izquierda de Antonio Maillo en 5.

Barroso destaca que se trata de "los únicos que realmente pueden celebrar un crecimiento espectacular" y subraya que su éxito rompe con la idea tradicional de que la izquierda solo puede obtener buenos resultados sumando siglas.

"De repente aparece una fuerza que no ha basado su estrategia en juntar partidos, sino en hacer una campaña eficaz, con un candidato que ha sabido conectar cara a cara con el electorado, transmitir ilusión y cargar con el peso de la campaña", explica.

El politólogo considera que el caso de Adelante Andalucía demuestra que "no se trata solo de sumar siglas, sino de ilusionar", algo que, a su juicio, "lleva tiempo costándole tanto a la izquierda alternativa como al propio PSOE"

Además, recuerda que no es un fenómeno aislado y puso como ejemplo el crecimiento reciente de Chunta Aragonesista en Aragón: "Hay muchísimo que aprender de este tipo de resultados", concluye.

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