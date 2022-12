El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados piensa que ahora "el Gobierno tiene mucha prisa en aprobar unos decretos que podía haber negociado antes" y por eso ellos no van a tener ninguna prisa en dar su apoyo.

Aitor Esteban asegura no tener claro "qué es lo que se aprobó en el Consejo de Ministros" y afirma no tener "ni idea" de si hay alguno nuevo previsto para este viernes porque el Gobierno no está hablando con nadie.

En su opinión, es "evidente" que hay una posición electoralista por parte del Gobierno pero afirma que es "chistoso" que quienes lo están criticando sean PP y Ciudadanos porque se han dedicado a bloquear todos los proyectos que tenían una mayoría en la Cámara.