Ainhoa Martínez, tras las "mentiras" de Mazón en su comparecencia en el Congreso: "Lo que le preocupa es no acabar imputado por la jueza"

La periodista Ainhoa Martínez analiza en este vídeo la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. En el vídeo, todos los detalles.

Tras la comparecencia de Carlos Mazón en la comisión de investigación de la DANA en el Congresode los Diputados en la que volvió a insistir en la idea de que no sabía la gravedad del temporal, la periodista de ABC, Ainhoa Martínez, asegura que lo que vimos ayer en la Cámara Baja fueron "una vez más, bulos, falsedades y medias verdades".

Pero sobre todo, añade, "mucha estrategia judicial": "Es a lo que me suena cada vez que escucho a Mazón, que ya ha dado por perdido todo su capital político, ha dimitido y ahora va a salir también de la dirección del PP valenciano, y ahora lo que le preocupa es no acabar imputado por la jueza de Catarroja".

De hecho, la periodista señala una frase que pronunció en su comparecencia el ahora president en funciones: "No hubiera cambiado nada si yo hubiera estado allí [en el Cecopi]". Una frase, analiza Martínez que va en esa línea, en quitarse de en medio para quitarse de en medio la responsabilidad judicial,

