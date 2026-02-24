Ainhoa Martínez, tras el mensaje de Feijóo: "Vox tiene razón, el PP no presentó Presupuestos en Aragón"

Según la periodista de 'ABC', Vox negocia desde una clara posición de ventaja: "Sigue marcando posición y lo hace con fuerza, porque sabe que tiene la sartén por el mango".

Ainhoa Martínez, 'periodista de 'ABC, ha examinado con detalle el último pulso político entre Vox y el Partido Popular, un choque que trasciende la mera discrepancia estratégica y que podría proyectar sus efectos sobre el próximo ciclo electoral.

En su análisis, Martínez subraya la posición de ventaja en la que, a su juicio, se sitúa Vox en la actual negociación: "Yo creo que Vox sigue marcando posición, y es una posición de fuerza en estas negociaciones, porque sabe que tiene la sartén por el mango".

Además, señala que "el PP puso un decálogo encima de la mesa con el objetivo de desbloquear las negociaciones, pero aquí lo que importa es si Vox tiene realmente la intención de desbloquear algo".

Según el análisis, lo que se está viendo ahora es que "a Vox le va bien fuera del sistema; le favorecen el caos y la inestabilidad, y quienes sufren esa situación son los dos principales partidos, el PSOE y el PP".

Para la periodista, "tiene razón Santiago Abascal en que el PP no presentó unos presupuestos en Aragón para que se votaran en las Cortes. De hecho, el PSOE, que estaba preocupado ante un posible adelanto electoral en Aragón, se ofreció incluso a abstenerse para que esos presupuestos salieran adelante y evitar así una cita anticipada con las urnas".

En su opinión, los presupuestos "se han utilizado como coartada para una cascada electoral que el PP entendía que, a nivel nacional, le venía bien para seguir debilitando a un Gobierno ya de por sí muy debilitado".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.