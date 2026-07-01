Ainhoa Martínez, sobre la 'ley de nietos': "El PP comete un error no forzado, se pone contra su propia hemeroteca y da alas a Vox"

La periodista ha cuestionado la estrategia del PP tras las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la 'ley de nietos'. Además, cree que el partido desvía el foco de la corrupción del Gobierno y alimenta un discurso que termina favoreciendo a Vox.

En Al Rojo Vivo, la periodista Ainhoa Martínez ha criticado las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre la denominada 'ley de nietos', incluida en la Ley de Memoria Democrática, después de que el líder del PP insinuara que la norma busca "conseguir nuevos votantes".

Martínez defiende la necesidad de mantener el máximo rigor cuando se habla de procesos electorales y reprochó al presidente del PP que cuestione la legitimidad de la norma sin evidencias. "Sembrar este tipo de dudas sin poner encima de la mesa ningún elemento de prueba solo genera desconfianza en el sistema. Y más aún cuando lo hace el principal partido de la oposición, que fue el más votado en las últimas elecciones, celebradas con esta ley ya en vigor", afirmó.

La periodista sostiene además que el PP está cometiendo un error estratégico al desviar el foco de la corrupción que afecta al Gobierno, un asunto que, en su opinión, estaba desgastando al Ejecutivo. "Es un error no forzado porque aparta la atención de la corrupción del Gobierno y, además, se enfrenta a su propia hemeroteca. Se están recuperando declaraciones de dirigentes populares que defendían esta misma ley", señaló.

Martínez advirte también de que este tipo de mensajes terminan reforzando el discurso de Vox sobre el sistema electoral. "Ya está poniendo en cuestión el voto por correo", apunta, antes de concluir que "el Partido Popular no saca nada en claro de esta estrategia porque el rédito político y electoral, en cualquier caso, se lo lleva Vox".

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