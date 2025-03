Ainhoa Martínez, tras alcanzar Mazón un acuerdo con Vox para aprobar los Presupuestos: "Hay un cierto desafío a Génova: 'No me voy, me quedo'"

La comparecencia de Carlos Mazón en las Corts Valencianas evidencia su determinación por aferrarse al cargo a toda costa. Ahora lo hace pactando con Vox para sacar adelante los presupuestos y presentando un plan que, según él, dotará a la Comunidad Valenciana de recursos de forma "ágil y efectiva" en plena reconstrucción tras la catastrófica DANA del 29 de octubre. En este nuevo giro, además, el presidente de la Generalitat asume un discurso moldeado por la ultraderecha, atacando el Pacto Verde Europeo y endureciendo su postura contra la inmigración.

En Al Rojo la periodista de La Razón, Ainhoa Martínez, explica que este movimiento supone "un acto de reafirmación política de Mazón en su momento de mayor debilidad", pero lo que destaca es el desafío implícito a Génova, mientras desde "la dirección del PP intentan que se marche por todos los medios".

Este pulso de Mazón al Partido Popular, según Martínez, se traduce en un mensaje claro: "No me voy, me quedo, tengo unos presupuestos y soy el primer presidente autonómico del PP que los consigue".

"Los presupuestos son una forma de estabilidad, una fórmula para mantenerse en el cargo", explica la periodista. Sin embargo, advierte que Mazón "se encuentra en una situación de profunda inestabilidad, tanto interna como externamente".

Según Martínez, en este escenario el PP ya no confía su viabilidad a la reconstrucción ni al papel de los presupuestos, sino a la evolución de la instrucción judicial y a las incógnitas que aún rodean la DANA.

En este contexto, la periodista concluye que el único que gana es Vox: "Traslada una imagen de partido de Estado, que está en la reconstrucción, en lo importante. Además, consigue imponer su marco ideológico y mantiene a Mazón al frente de la Generalitat, convirtiéndolo en su gallina de los huevos de oro. Un Mazón achicharrado permite a Vox seguir ganando votos".