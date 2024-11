Àgueda Mico, diputada de Compromís en el Congreso, ha asegurado que la destitución de las conselleras de la Generalitat Salomé Pradas y Nuria Montes es "maquillaje institucional" y que Carlos Mazón es "el que tiene que dimitir". Y en el caso de que no lo haga, señala que "Feijóo tiene que dar un paso adelante y destituirle".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Mico ha señalado que es cierto la afirmación de Teresa Ribera sobre el "pantallazo negro" porque, si no, el CECOPI saldría a desmentirlo: "Es evidente que si no responden es porque es verdad que hubo un pantallazo a negro porque, si no, diría rotundamente que no fue así. Ayer nos enteramos una vez más, tres semanas después, de que la negligencia y la incompetencia de la gestión de las Emergencias de la Generalitat fue más allá".

Por otro lado, Mico ha calificado de "maquillaje institucional" las salidas de las conselleras Pradas y Montes de la Generalitat: "Dos de las conselleras de la polémica, pero el responsable máximo y que no ha estado a la altura es el president de la Generalitat. Lo que hace es taparse con estas actuaciones de maquillaje institucional para no asumir la responsabilidad que tiene que asumir. Él es la persona que no estuvo presente en el CECOPI, él es el que no es capaz de dar explicaciones de lo que pasó, es el responsable de que las Emergencias no funcionaran bien y él fue el responsable de que los días posteriores no pudiera dejar llegar recursos de unos territorios que querían venir a ayudar. Es Carlos Mazón el que tiene que responder y dimitir".

"Importa la asunción de responsabilidades. Los responsables políticos tenemos que dirimir nuestras responsabilidades. Hace dos días, Compromís instamos a la dimisión de Mazón y el PP del Ayuntamiento de Valencia y su alcaldesa no salieron a su defensa. Es que ni el PP le da apoyo en las instituciones donde estamos debatiendo lo que pasó ese día. Carlos Mazón tiene que asumir esas responsabilidades y Feijóo tiene que dar un paso adelante y destituirle", ha concluido.