Afra Blanco, tajante contra Mazón tras repasar las mentiras de su comparecencia en el Congreso: "No hay papel ni tinta para tantas mentiras"

"Mazón va a pasar a la historia como un impresentable", asegura la sindicalista Afra Blanco después de repasar algunas de las mentiras que Mazón ha dicho en su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. En el vídeo, los detalles.

Tras repasar en un vídeo todas las mentiras y cambios de versión que ha vuelto a realizar Carlos Mazón en su comparecencia en la comisión de investigación por la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados , la sindicalistaAfra Blanco no ha dudado en desmentir alguna de ellas.

"Más allá de la estrategia judicial que él pueda llevar, es que miente. No hay papel ni tinta para tanta mentira", afirma Blanco. Según Mazón, recibió a centenares de víctimas: "Eso es falso", sentencia Blanco. También ha dicho que no había avisos ese trágico día de la DANA: "Igualmente falso. La AEMET, desde las 07:30, activó el aviso rojo", asegura.

Dice que tamibién que nadie tenía la información.: "También falso", señala Blanco: "¿O qué pasa? ¿Que la Universidad de Valencia se la sacó de la manga para suspender las clases el dia anterior?". O que estuvo en contacto con Núñez Feijóo en todo momento: "Falso también". Y así un sinfín de enunciados que ha relatada Blanco y que podemos ver en este vídeo.

Es por ello que tal como concluye Blanco, "más allá de aquella información que no da, la que da es mentira. Mazón va a pasar a la historia como un impresentable".

