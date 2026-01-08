Afra Blanco, tajante sobre la actuación de EEUU: "Creo que esto no va de libertad, va de los intereses de Trump"

La sindicalista ha destacado que cree que ha llegado el momento de comenzar a reconocer que estamos ante un nuevo "orden mundial", recordando que Donald Trump ya dijo en campaña que "con la ONU, nada".

Donald Trump ha señalado en una entrevista en 'The New York Times' que "solo el tiempo dirá" durante cuánto tiempo Estados Unidos pretende controlar Venezuela. "Usaremos petróleo y lo recibiremos. Bajaremos los precios del petróleo y le daremos dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente", ha afirmado, dejando claro que la intervención en el país podría durar años.

Afra Blanco ha analizado las intenciones del presidente de EEUU, confesando que ella se muestra "escéptica". "No creo que vaya de libertad o seguridad internacional", ha señalado, añadiendo que cree que esto va "de los intereses de Trump para Trump".

"Es el nuevo imperialismo del siglo XXI", ha advertido. Un momento que ha aprovechado para recordar que el presidente de EEUU "no mintió" en campaña, y es que ya dejó claro que él con la ONU no quería "nada".

Por tanto, Afra Blanco ha indicado que cree que deberíamos empezar a reconocer que estamos ante un "nuevo orden mundial". "EEUU utilizó un país herido como Venezuela como tablero de juego para marcar el nuevo orden, y le ha salido", ha recalcado.

