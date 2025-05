Afra Blanco, sobre Feijóo tras decir que "un país desarrollado no se puede apagar": "Menos mal que no lo tenemos como presidente"

La sindicalista Afra Blancoha reaccionado de manera contundente a las palabras del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión del apagón del pasado lunes, 28 de abril, que dejó sin luz durante unas horas a casi toda España. Entre otras declaraciones, Feijóo ha asegurado que "un país desarrollado no se puede apagar".

"Menos mal que no tenemos a Núñez Feijóo como presidente", asegura Blanco con contundencia. "Porque además de haber vivido una crisis, ahora tendríamos una crisis internacional. ¿Qué países avanzados no se pueden apagar? Habría que decirle al señor Feijóo que esto ha sucedido en Italia, Reino Unido, Alemania y EEUU".

Y, por otro lado, para no ser un Gobierno de fiar, como dice Feijóo, "no veas la cantidad de comunidades autónomas que, el día del apagón, solicitaron a ese Gobierno que no es de fiar que les ayudasen: La Rioja, Madrid, Extremadura, Murcia...", finaliza la sindicalista. En el vídeo podemos ver completa su intervención, así como algunos de los extractos de las declaraciones de Núñez Feijóo.