Antonio Maestre, tras las palabras de Feijóo sobre el apagón: "No tiene ni idea de lo que ha dicho; es una temeridad"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión sobre el apagón, asegurando que "un país desarrollado no se puede apagar"; unas declaraciones que no son ciertas ya que muchos países desarrollados han tenido y tienen apagones, entre ellos, EEUU.

Tras ver estas declaraciones del líder del PP -que podemos ver en este vídeo- el periodista Antonio Maestre reflexiona: "En estos días he descubierto algunos términos como resonancia subsíncrona, inercia eléctrica, hercios (Hz), es decir, los conocía pero no sabía cómo funcionaban, y cuanto más he leído más me he dado cuenta de que algunas personas dicen gilipolleces".

Porque -añade Maestre- "pontificar sobre hechos que desconocemos, creo que es una temeridad". Así, señala algunas palabras de Feijóo como "teníamos energía de respaldo para que no hubiera ocurrido": "Como si supiéramos lo que ha ocurrido o como si él supiera algo de lo que significa eso que ha dicho, porque no tiene ni idea de lo que ha dicho. Me parece una temeridad", asegura.

Es fundamental saber cuáles son las causas y, una vez se sepan de "forma precisa y técnica", dejar que sean los técnicos quienes den la solución: "Esta vorágine de ridículos absolutos en la que estamos entrando, en que la gente sin saber lo que ha pasado da la solución, da vergüenza", finaliza el contundente Maestre. En el vídeo completa su intervención.