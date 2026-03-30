Afra Blanco: "Estamos en una cuenta atrás en materia energética global"

En Al Rojo Vivo, Afra Blanco alerta de un informe de JP Morgan que califica el mercado del crudo como "bomba de relojería" y fija fechas de posible escasez en India, Europa, Estados Unidos y Australia.

La sindicalista Afra Blanco ha alertado en Al Rojo Vivo sobre un reciente informe de JP Morgan que describe el mercado del crudo como una auténtica "bomba de relojería". Según este análisis, el sistema energético global estaría pasando de un problema logístico a un escenario mucho más crítico: el agotamiento real de reservas en distintos puntos del planeta.

Blanco explica que la entidad ya ha activado una "cuenta atrás" energética: "JP Morgan advierte de que podemos empezar a hablar de escasez de petróleo en India, donde la situación ya es muy crítica. Para Europa sitúa una fecha clave en torno al 10 de abril; para Estados Unidos, el 15 de abril; y a partir de ahí, para Australia, el 20 de abril".

"Es decir, estamos ante una cuenta atrás global en materia energética que ya ha empezado a reflejarse en los análisis de JP Morgan", concluye

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