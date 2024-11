La sindicalista Afra Blanco valora las declaraciones de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valencia, que echa balones fuera y culpa a la Confirmación Hidrográfica del Júcar de haber "desactivado la alerta". Una afirmación que ha tenido que desmentir el ministerio de Transición Ecológica: "El organismo competente para lanzar alertas hidrológicas son los servicios de emergencias autonómicos".

"Mazón miente. Es un sinvergüenza. No sé como puede estar mintiendo. Las confederaciones hidrográficas no mandan alertas y todo el mundo sabe que esa alerta [que mandan las autonomías] se mandó muy tarde. No sé cómo puede estar mandando esa mensaje al pueblo de Valencia. No lo entiendo. Hay que tener muy poca vergüenza", critica la sindicalista.

Por otro lado, señala Blanco, Mazón salió en rueda de prensa a pedir al Gobierno central solo 500 efectivos inicialmente, y ahora lanza balones fuera", ya que el presidente de la Comunidad Valenciana ha asegurado que "una vez que se activa la Unidad Militar de Emergencias (UME), nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida más refuerzos". "Está mintiendo. Es inaceptable", finaliza Blanco. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.